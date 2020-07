Monserrato, ecco la nuova sede del primo soccorso Avsm: “Da tanti anni in prima linea”

È stata inaugurata la sede della associazione di primo soccorso AVSM di Monserrato. Un lungo percorso, iniziato dalla prima amministrazione Locci nel 2016, che si è concluso con la tanto attesa inaugurazione. “Si tratta di un associazione che opera a Monserrato da decenni e che da decenni era reclusa in pochi metri quadrati – spiega il sindaco Tomaso Locci – senza spazi adeguati e conformi alle normative. L’inerzia delle precedenti amministrazioni ha fatto si che che l’AVSM fosse prossima a cercare un altra sede altrove lasciando scoperto il prezioso servizio sul territorio di Monserrato.

Grazie al mio impegno, a quello dell intera compagine di maggioranza e degli uffici coinvolti, si è data dignità ad un associazione che offre da decenni un importante servizio per la nostra comunità e non solo. La sede è una porzione di una scuola dismessa durante la mia precedente amministrazione. Un percorso, come tanti altri, interrotto da chi ha voluto fermare il cambiamento e che dopo soli pochi mesi dal reinsediamento ha trovato la sua legittima e doverosa conclusione: un percorso che si sarebbe potuto concludere già nel 2018 ma che l esperienza commissariale ha purtroppo bloccato. L’importante è essere riusciti nel raggiungere l’obiettivo, dando come sempre merito di ciò anche a quel 70% di cittadini che ha riconfermato la fiducia in me e nella mia squadra”.

La nuova sede è una porzione dei locali e delle aree dell’edificio ex Asilo Nido Comunale in Via Monte Arqueri e la durata della concessione in comodato è di 4 anni. “Siamo molto contenti di avere finalmente una sede idonea dove poter operare – comunica uno dei responsabili Michele Alias, – noi siamo operativi 24 ore su 24 e ora potremo anche preparare i corsi per i nuovi volontari”. Oltre la sede, è stata inaugurata anche una nuova ambulanza che da ieri è in servizio con il 118.