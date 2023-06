Monserrato: Casa Pani riapre il fine settimana con giochi, laboratori e gite

Un servizio importante per i cittadini in pensione che, tutti insieme, possono trascorrere ore liete per socializzare e divertirsi. Qualche malumore si era creato tempo fa con la gestione un po’ complicata di alcuni partecipanti che, tra qualche litigata animata finita anche tra i tavoli delle forze dell’ordine locali, prepotenze e supremazia maschile con la tacita “esclusione” delle nonnine hanno fatto interrompere gli incontri su richiesta dell’associazione che gestisce il centro. Ora che la pace è tornata e gli animi si sono raffreddati è tutto pronto per le nuove attività. Non solo giochi con le carte, il centro non sarà di certo una “bisca”, ma una serie di intrattenimenti adatti per tutti e, per l’autunno, si pensa anche a una trasferta a Sardara per far rilassare e ringiovanire i monserratini over. Una azione fortemente voluta dal sindaco Tomaso Locci e dalla sua amministrazione, “inizialmente si aprirà per due sabato poi la gestione per il fine settimana verrà affidata ad un’altra associazione in modo tale da organizzare al meglio il lavoro. Avevamo già intrapreso questa iniziativa, poi è stata sospesa dai gestori a causa delle problematiche che sono sorte e ora risolte”. Una iniziativa molto importante poiché permette alla fascia più fragile della città di trascorrere ore non in solitudine bensì in compagnia e socializzare è ben risaputo che è un’ottima medicina per la salute mentale e fisica. “In attesa di riaprire casa Pani sia il sabato che la domenica si è pensata questa soluzione – spiega l’assessore alle politiche sociali Claudia Lerz – anche per dare un segnale alla cittadinanza. L’assessorato sta definendo gli ultimi passaggi e presto verranno date le comunicazioni a riguardo, saranno comprese diverse attività, momenti di convivialità e di gioco come già avviene entro settimana e ci potrebbero essere altre attività di arte espressive per chi le volesse svolgere. È sempre stato un obiettivo di mandato riaprire Casa Pani il fine settimana e ciò potrebbe avvenire anche già da metà luglio”.