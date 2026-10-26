Quartu Sant’Elena fa incetta di medaglie agli Europei WBC di Muay Thai: ben 8 ori e 4 argento. Dal 15 ottobre sino al 18 ottobre si sono svolti i campionati in città organizzati da Mauro Serra, in collaborazione con la WBC MUAY THAI. Un grandissimo evento che ha premiato i padroni di casa. Gli atleti che portano L’oro a casa sono: Leonardo Atzeni (exhibition fight). Cristian Seguri, Raymond Vargiu, Michael Serreli, Alessandro Serreli, Karol Mereu, Nicola Lepureddu, Daniel Daniiarov.

I4 Argento sono: Alessandro Serra, Francesco Madeddu, Michele Sarritzu, Maria Chiara Melis. Grandissime le prestazioni di questi ragazzi che hanno affrontato dei macht contro forti avversari provenienti da più di 30 paesi europei.

L’evento ha portato in Sardegna oltre 400 atleti proventi da tante Nazioni europee ma anche extraeuropee, quattro splendide giornate all’insegna dello sport e della competizione. L’italia sale gradino più alto del podio, decisivo il contributo degli atleti sardi che hanno contribuito in maniera determinante con circa 100 atleti sardi.

Un risultato che premia il lavoro svolto dalle società sportive, dagli allenatori e dagli atleti sardi sempre più competitivi nel panorama internazionale. Amazing Muay Thai European Festival non è stata solo competizione, ma anche una grande occasione di crescita tecnica e formazione, che ha portato in Sardegna Campioni Internazionali come Daniel Rodriguez, Sak kaoponlek e i partecipanti hanno avuto l’occasione di potersi allenare con due protagonisti della Muay thai Internazionale. Grande importanza è stata riservata anche alla formazione arbitrale, condotta da due arbitri Thailandesi di altissimo livello che hanno condiviso le proprie competenze con gli ufficiali di gara sardi, italiani ed Iiternazionali presenti all’evento.

Oltre ai risultati questo evento ha generato un grande impatto turistico alla città di Quartu con l’arrivo di centinaia di atleti, allenatori, familiari, dirigenti e staff dalle diverse delegazioni internazionali

La manifestazione ha dimostrato come un grande evento sportivo internazionale possa essere molto di più di una semplice competizione.