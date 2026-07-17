Cagliari, salta la conferma di Belotti: problemi al ginocchio, il Gallo non ha superato le visite mediche.Doccia fredda per l’attacco del Cagliari: nonostante la volontà del giocatore di ridursi notevolmente l’ingaggio, il Gallo non ha superato i nuovi test chiesti dal Cagliari per accertarsi delle sue condizioni fisiche dopo il grave infortunio dello scorso campionato. E adesso l’attacco per Pisacane è un rebus, con in organico soltanto Borrelli, Mendy e Trepy dopo l’addio anche di Pavoletti. Per la società dopo le partenze dei fine prestito sarà assolutamente necessario tornare sul mercato e acquistare una punta che valga almeno dieci gol in serie A. La società di Giulini aveva anche rinunciato al riscatto dell’attaccante turco Kilicsoy.