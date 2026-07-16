Quarant’anni dopo la gara che vide Diego Armando Maradona assoluto protagonista con il “gol del secolo” e la “Mano de Dios”, l’Argentina nega la rivincita all’Inghilterra grazie ad uno straordinario Leo Messi, che con due assist consente all’Argentina di rimontare gli avversari nella seconda semifinale dei Mondiali di calcio 2026 e di regalarsi la finalissima con la Spagna.

Primo tempo contratto e nervoso, caratterizzato da molta tensione in campo e gioco interrotto da tantissimi falli a testimonianza della rivalità sentitissima tra le due formazioni ed in particolare dalla compagine sudamericana, che appare da subito molto aggressiva e fallosa; l’Inghilterra però si costruisce l’occasione migliore con un calcio di punizione di Reece James, respinto dal portiere argentino “Dibu” Martinez, mentre l’albiceleste si rende pericolosa con un tiro dalla distanza tentato da Enzo Fernandez.

Si va così al riposo a reti inviolate, mentre la seconda frazione di gioco inizia con ben altro piglio e vede subito l’Argentina in evidenza con Julian Alvarez; ma il risultato si sblocca solamente al cinquantacinquesimo minuto quando, a seguito di un cross teso verso l’area, Gordon riesce ad anticipare Molina ed a battere il “Dibu” Martinez.

L’Argentina reagisce subito rabbiosamente, mentre l’Inghilterra compie un autentico “suicido tattico” decidendo di arretrare per difendersi, rinunciando al organizzare delle ripartenze efficaci e ficcanti, così l’albiceleste sfiora il pareggio già al 69° minuto con Nico Gonzalez, la cui deviazione di testa viene parata da Pickford ed ancora, al 76°, con un colpo di testa di MacAllister che finisce sul palo.

Sono le avvisaglie del pareggio che arriva all’ 85°, con un gran tiro da fuori area di Enzo Fernandez su assist di Lionel Messi;

l’atmosfera che si avverte dal campo è quella dell’impresa storica: la selezione britannica è costretta sulla difensiva dall’avversario, che continua ad attaccare ed a rendersi pericoloso, finché la classe immensa di Messi inventa un assist dal fronte destro dell’attacco argentino per Lautaro Martinez che batte Pickford e porta l’albiceleste in vantaggio.

Negli ultimi minuti gli inglesi si portano disperatamente in avanti ma senza più alcuna lucidità e capacità offensiva, contrastati efficacemente dagli argentini, galvanizzati dal vantaggio e vicini a compiere un’altra impresa storica.

Finisce con il trionfo argentino sul campo e sugli spalti con lacrime ed abbracci tra i calciatori dell’albiceleste e tra i numerosissimi tifosi.

Sabato a Miami l’ Inghilterra affronterà la Francia per la “finalina”, che assegnerà il terzo posto, mentre domenica Messi e compagni affronteranno la Spagna di Lamine Yamal alle ore 21.00 a New York.