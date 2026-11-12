“Ore 10, via Cornalias, Cagliari. Procedo in direzione di via Cadello quando mi ritrovo davanti, contromano, un uomo che impenna su un monopattino. E senza casco” racconta un automobilista.

“Non potendo smaterializzarmi, rallento e accenno un movimento con la testa, a metà strada tra il divertito, l’incredulo e il rassegnato.

Lui, continuando a impennare — con un monopattino, ribadisco — mi sfiora lo sportello e ride. Ride proprio. Come se fossimo entrambi protagonisti di una gag, come se quella manovra fosse un’esibizione particolarmente riuscita e io il pubblico capitato lì per caso.

E se lo avessi investito? Se, nel tentativo di evitarmi, avesse perso l’equilibrio? Se fosse caduto battendo violentemente la testa sull’asfalto, senza nemmeno un casco a proteggerlo?

In una frazione di secondo, una bravata può trasformarsi in una tragedia. E quella tragedia non riguarderebbe soltanto chi ha deciso di sfidare le più elementari regole della prudenza. Riguarderebbe anche me, che stavo semplicemente percorrendo una strada nella mia corsia. Mi sarei ritrovato coinvolto in un incidente, con tutto ciò che ne consegue: soccorsi, accertamenti, eventuali responsabilità da verificare e, soprattutto, il peso psicologico di aver visto una persona ferirsi gravemente, magari morire, davanti ai miei occhi”.

Una tragedia evitata per caso, per miracolo, per una concomitanza di fattori che hanno scongiurato il peggio.

“Perché c’è un aspetto che troppo spesso sfugge a chi considera la strada una specie di parco giochi personale: la libertà di comportarsi da incoscienti finisce per coinvolgere anche chi non ha alcuna intenzione di partecipare al gioco.

Non è una questione di essere automobilisti contro monopattinisti, ciclisti contro pedoni o di stabilire quale categoria sia più indisciplinata. È una questione molto più semplice: la strada è uno spazio condiviso, nel quale le decisioni individuali possono avere conseguenze devastanti sulla vita degli altri.

E non basta avere ragione, rispettare il codice o procedere con prudenza per essere al riparo dalle conseguenze di un incidente. Anche quando non si è responsabili di ciò che accade, si può essere costretti a conviverci per anni”.

La cronaca riporta quasi ogni giorno di incidenti anche mortali che si sarebbero potuti evitare se la prudenza avesse prevalso. E invece si contano i morti, che fanno schizzare la Sardegna ai primi posti nazionali per il maggior numero di vittime della strada. Un triste primato che segna famiglie, comunità che piangono e si disperano per le vite umane spezzate sul gelido asfalto macchiato di sangue.

“La cosa che più mi colpisce, ripensandoci, non è neppure l’impennata, il contromano o l’assenza del casco. È quella risata. La totale, disarmante inconsapevolezza del rischio. La convinzione che, siccome fino a quel momento non è successo niente, non possa succedere niente.

E invece basta pochissimo. Un metro in meno, una frenata tardiva, una ruota che perde aderenza, un riflesso sbagliato. E una mattina qualunque, alle dieci, in via Cornalias, può cambiare per sempre la vita di due persone che non si conoscono nemmeno.

Lui probabilmente avrà già dimenticato tutto. Magari starà raccontando agli amici quanto sia stato divertente sfiorare un’automobile impennando sul monopattino.

Io, invece, continuo a pensare a quanto poco sarebbe bastato perché oggi non ci fosse assolutamente nulla da ridere”. Una testimonianza resa pubblica sui social per rimarcare l’importanza di una guida prudente, sempre, per evitare tragedie che si possono consumare in pochi secondi.