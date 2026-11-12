Da Cagliari a Carbonia, la mail arrivata in tutta Italia ha fatto tremare le istituzioni, ma dopo le verifiche effettuate negli edifici da parte delle forze dell’ordine niente è stato trovato.

Nessuno è stato risparmiato: dalle scuole elementari ai licei, le minacce giunte via web hanno caratterizzato la giornata di ieri. Molte scuole sono state evacuate, la prudenza ha prevalso, altre, invece, nonostante la mail giunta per posta elettronica che annunciava un potente ordigno pronto a esplodere, hanno gestito la situazione con gli studenti all’interno.

Le polemiche non sono mancate, come la preoccupazione che quello di ieri possa essere solo il primo di una lunga serie di attacchi virtuali. Tra i tanti interventi a riguardo anche quello della sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda, che ha spiegato i protocolli da seguire: “Qualcuno mi dice: era solo spam, perché chiudere le scuole?

Capisco il vostro ragionamento e vi ringrazio per averlo espresso con toni civili.

Vorrei chiarire un punto, per correttezza verso tutti.

Quando arriva una segnalazione di questo tipo, il Sindaco non può valutare se la notizia è vera o falsa. Per protocollo, e per legge, deve attivare immediatamente le Forze dell’Ordine e la Prefettura, che sono gli unici a poter valutare la credibilità della minaccia.

La chiusura delle scuole e l’evacuazione non sono state una scelta discrezionale, ma una misura precauzionale disposta in attesa delle verifiche, per tutelare prima di tutto i bambini, gli insegnanti e tutto il personale, considerando che sono in corso indagini a livello nazionale.

Concordo però su un punto: la formazione digitale è fondamentale e spesso la di usa appunto per fare i leoni da tastiera.

Ma finché una minaccia non è verificata, il dovere di un’Amministrazione è proteggere, non sottovalutare”.