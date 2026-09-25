Monastir, la fontanella pubblica usata come wc e bagno per lavarsi, ennesimo episodio segnalato dai cittadini: “Anni fa andavamo a prendere l’acqua, poi il degrado”.

Un giovane uomo si apparta dietro il bene pubblico per urinare, poi, come se niente fosse, si avvicina a un amico poco lontano da lui.

I cittadini raccontano che non è la prima volta che assistono a questi episodi dove si trova la fontanella pubblica: un luogo dove si prende l’acqua potabile per bere usata come bagno. Non proprio igienico, insomma, e le proteste si moltiplicano per i comportamenti incivili ai danni di tutti, contro il bene comune e il quieto vivere della cittadina.

Il fatto è accaduto questo pomeriggio ed è stato segnalato da una residente in attesa alla fermata del bus.