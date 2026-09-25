Cagliari, al Poetto i ladri non vanno in vacanza: rubato l’ennesimo zaino, questa volta alla sesta fermata, i malviventi hanno anche utilizzato il bancomat presente all’interno del portafoglio nella zona di Is Mirrionis.

Le giornate calde permettono ancora un tuffo in acqua e i malintenzionati sono sempre in azione: un giorno fa è stato messo a segno un altro furto in spiaggia ai danni di un cittadino, al quale è stato rubato lo zaino, blu con una scritta bianca.

“All’ interno c’erano occhiali da vista e da sole, 2 cellulari, portafoglio e mazzo chiavi. La carta bancomat è stata utilizzata in zona Is Mirrionis. È stata poi bloccata”. Il proprietario dello zaino ha sporto denuncia.

Da mesi si registra un vero e proprio allarme furti di borse e zaini, con una forte concentrazione di episodi avvenuti tra luglio e agosto. Il modus operandi più comune vede i malviventi colpire i bagnanti (spesso giovanissimi) che lasciano gli effetti personali incustoditi sull’arenile mentre sono in acqua a fare il bagno.

Ad agosto, le forze dell’ordine hanno bloccato e denunciato un uomo responsabile di una serie di furti a catena di borse e smartphone nell’area e due uomini sono stati arrestati tempestivamente dalla Polizia di Stato dopo aver sottratto la borsa a una bagnante. Ma questi sono solo due dei tanti episodi denunciati.

I residenti e i frequentatori della spiaggia lamentano una situazione di forte insicurezza. Le forze dell’ordine hanno intensificato il pattugliamento sia a terra sia tramite il supporto di elicotteri per monitorare gli spostamenti sospetti sull’arenile e lungo le fermate dei bus. In diverse occasioni, la collaborazione immediata dei cittadini al telefono con la Questura si è rivelata decisiva per bloccare i ladri in fuga.