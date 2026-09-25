Dal 23 settembre è entrata in funzione la nuova rotonda all’incrocio tra via Is Mirrionis, via Marengo, viale Merello, viale Buoncammino e viale San Vincenzo.La nuova rotatoria di piazza d’Armi è finalmente agibile.

Dopo i lavori dell’ultimo periodo la nuova rotatoria è entrata in funzione e i semafori, che regolavano prima il traffico, sono stati spenti.

La modifica interessa uno dei punti più importanti della zona di Is Mirrionis, dove confluiscono via Is Mirrionis, via Marengo, viale Merello, viale Buoncammino e viale San Vincenzo; perciò è presente un notevole traffico.

L’incrocio è stato completamente riorganizzato e al posto della precedente regolazione semaforica, gli automobilisti devono ora seguire la nuova circolazione attorno alla rotatoria.

Per adesso, guardando i video e le foto, sembra funzionare bene, ma dovrà essere poi testata nei prossimi giorni per avere una risposta certa.

Tutto ciò, tuttavia, dovrà infatti essere valutato anche dai grandi flussi nelle diverse fasce orarie, soprattutto negli orari di maggiore affluenza, come l’orario di pranzo per i lavoratori.

Aiuterà o farà danni? Agli automobilisti la risposta.