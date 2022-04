Milena Masala, la super tifosa del Cagliari mette la mascherina a Sant’Efisio: “Liberaci dal Covid”

Ha sconfitto il virus dopo essere stata ricoverata per tante settimane all’ospedale, mostrandosi anche con il casco e l’ossigeno con vari video pubblicati su Facebook e raccomandando a tutti di prestare la massima attenzione, sia durante sia dopo la malattia, andando addirittura in piazza Garibaldi a manifestare e raccontare il suo calvario durante gli incontri dei contrari al vaccino e al green pass. Milena Masala, la super tifosa del Cagliari, ha superato il calvario contro il Coronavirus e, oggi, ha omaggiato Sant’Efisio posizionandogli una mascherina sulla mano destra. Mascherina rossa, blu e bianca, in questo caso i colori dell’Arciconfraternita, con tanto di logo. Un gesto molto toccante: Milena ha raggiunto la piazzetta della chiesa del martire guerriero a Stampace dopo aver preso tutti gli accordi del caso, nei giorni scorsi, con i vertici dell’Arciconfraternita, come anticipato da Casteddu Online. Poi, commossa, ha raggiunto Efisio e, dopo qualche secondo di religioso silenzio, ha allacciato uno dei simboli del Covid al santo. Subito dopo si è girata e, con il capo chino e gli occhi quasi chiusi, ha rivolto la sua personale preghiera al martire. Ed Efisio sfilerà con la mascherina, domenica primo maggio, nell’edizione della sagra 366, la prima totalmente libera dopo due anni di forti restrizioni.

“Liberaci dal Covid, Efisio”. Poche ma chiare parole, una preghiera che ha il sapore dell’invocazione, della richiesta di intercessione speciale fatta al matite guerriero, come raccontato anche dal nostro Davide Loi, che ha immortalato il rito della vestizione con tante bellissime foto: “Un particolare è stato messo nella mano destra”, racconta, “per non dimenticare, non è un liberi tutti, serve attenzione”. Nella piazzetta stampacina presenti tanti fedeli, pronti a riabbracciare “Efisi” tra poco più di quarantotto ore.