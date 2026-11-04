Tragedia nella notte di lunedì a Trieste. Una ragazza friulana di 21 anni, Marilisa Covasso, è morta a causa delle esalazioni scaturite da un incendio divampato in un magazzino dove si trovava probabilmente per festeggiare Halloween. Stando a quanto emerso e riportato da Udine Today, la giovane- originaria di Tomba di Buja, in provincia di Udine, si era ritrovata a Trieste con un amico 23enne in un magazzino abbandonato nel Porto Vecchio di Trieste. Forse per un fuoco acceso da alcuni migranti per riscaldarsi in un’altra zona del magazzino, è scoppiato il rogo. Purtroppo, le fiamme hanno raggiunto anche il piano superiore dove si trovavano Marilisa e il suo amico, che non hanno avuto la possibilità di salvarsi.

La Procura della Repubblica di Trieste ha aperto un fascicolo d’inchiesta per ricostruire la dinamica dell’incendio e accertare eventuali responsabilità.