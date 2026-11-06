Un altro allarme bomba è scattato questa su un volo Ryanair proveniente da Roma. Il veicolo è stato costretto ad un atterraggio di sicurezza all’aeroporto ‘Humberto Delgado’ di Lisbona.

A darne conferma la Cnn Portugal insieme ad altri media locali. Secondo quanto emerso l’allarme è scattato a seguito di una telefonata da parte di un un agente delle forze dell’ordine alla Polizia di Pubblica sicurezza.

Come sempre in questo casi, sono in corso le normali verifiche sulla veridicità dell’allarme, soprattutto a seguito degli episodi che si sono verificati lo scorso giovedì. Si sono registrati infatti 25 casi di allarmi bomba fortunatamente infondati.

Un altro caso analogo ha riguardato un volo WizzAir Praga-Roma, che è stato dirottato al Marco Polo di Venezia, dove è atterrato attorno alle 11 di questa mattina. L’allarme è scattato dopo una telefonata anonima all’aeroporto di Fiumicino.

Il veivolo è stato sottoposto ai regolari controlli di bonifica per scongiurare ogni pericolo.