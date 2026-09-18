Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 19 settembre.

Tutta l’isola sarà interessata da un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile e soleggiato, salvo qualche annuvolamento. Sui settori orientali la nuvolosità aumenterà nel corso del pomeriggio, con possibilità di deboli piogge. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali e il mare di Sardegna mosso, mentre il Canale di Sardegna e il Tirreno saranno poco mossi.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo con cieli in prevalenza poco nuvolosi per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 21°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nord-Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 17°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordovest.

Non si prevedono allerte meteo.

A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 17°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Nuoro farà bel tempo con cieli in prevalenza poco nuvolosi per tutta la giornata, salvo qualche addensamento serale. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 26°C e la minima di 16°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Est.

Non si prevedono allerte meteo.

Sarà pertanto un sabato stabile e prevalentemente soleggiato, con temperature che raggiungeranno massime di 29°C. Qualche nube in più interesserà soprattutto i settori orientali dell’isola, dove nel pomeriggio non si escludono deboli piogge. I venti resteranno generalmente deboli e i mari poco mossi o mossi.

Curiosità: L’aria della Sardegna è considerata particolarmente salubre anche grazie alla presenza del mare, alla bassa densità abitativa e alle vaste aree ricoperte da macchia mediterranea. In molte zone dell’isola l’aria è poco influenzata dall’inquinamento urbano e il profumo di mirto, lentisco e ginepro rende l’ambiente ancora più caratteristico. Per questo respirare l’aria sarda, soprattutto nelle zone costiere e rurali, è una delle esperienze più piacevoli che l’isola offre.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buon fine settimana e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba