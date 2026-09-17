Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 18 settembre.

Tutta l’isola sarà interessata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato. I cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con qualche addensamento nelle ore pomeridiane sulle zone interne e un aumento della nuvolosità sui settori orientali. I venti saranno deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai sud-orientali e il mare da mosso a poco mosso.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 19°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sud, in rotazione ai quadranti sud-orientali nel corso della giornata.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari farà bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 26°C e la minima di 19°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordovest, in rotazione ai quadranti sud-orientali.

Il mare sarà mosso.

A Oristano farà bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 18°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordovest, in rotazione ai quadranti sud-orientali.

Il mare sarà poco mosso.

A Nuoro farà bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo qualche addensamento nelle ore centrali della giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 17°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordovest, in rotazione ai quadranti sud-orientali.

Non si prevedono particolari allerte meteo.

Ci aspetta dunque un venerdì stabile e prevalentemente soleggiato, con venti deboli e temperature che raggiungeranno massime di 29°C. Qualche nube in più potrà comparire nelle aree interne e sui settori orientali dell’isola, mentre i mari saranno generalmente poco mossi o mossi.

Curiosità: lo sapevi che la Sardegna è una delle poche regioni italiane dove è possibile trovare spiagge con sabbia di colori molto diversi, dal bianco candido al rosa, fino al dorato e al rossastro? Questa varietà dipende soprattutto dalla composizione dei minerali e delle rocce presenti lungo le coste.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba