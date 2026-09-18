Monserrato, mozziconi di sigaretta e bottiglie di birra vuote vicino al ricordo per Denise sotto il ponte della metropolitana in via don Bosco: “Lasciatela in pace”. È sparito anche un anello appoggiato sul lumino accanto alla foto della 17enne scomparsa tragicamente poco più di un mese fa.

Il dolore della sua famiglia è accentuato dalla rabbia per i gesti messi in atto da pochi dove l’anima della dolce ragazza è volata via. Una tragedia dietro alla quale ci sarebbe l’ombra del bullismo, forte, pungente e cattivo a tal punto da aver ferito l’immensa sensibilità della giovane.

Lei non è rientrata a scuola come i suoi coetanei, non proseguirà la sua vita e sotto il ponte della metro in tanti si recano per salutare simbolicamente Denise. Ma alcuni non mostrano rispetto nemmeno davanti alla sua foto adornata con fiori, dediche e rosari e lasciano i segni del passaggio, comprese le bottiglie bevute e lasciate a terra. “Portate via le birre vuote, lasciatela in pace” è lo sfogo della famiglia sui social.