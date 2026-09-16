Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 17 settembre.

Tutta l’isola sarà interessata da condizioni di alta pressione che garantiranno tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Sui settori occidentali e meridionali prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, mentre qualche nube in più potrà interessare localmente il nord dell’isola. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti occidentali e il mare poco mosso.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo con sole prevalente e qualche nube nel corso della giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 21°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordovest, in rotazione a Sud durante le ore centrali e pomeridiane.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari farà bel tempo con nubi sparse e ampie schiarite. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 20°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sud, in rotazione a Ovest nel pomeriggio.

Il mare sarà poco mosso.

A Oristano farà bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 19°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est, in rotazione a Ovest nel pomeriggio.

Il mare sarà poco mosso.

A Nuoro farà bel tempo con cieli sereni per gran parte della giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 18°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest, in intensificazione nel pomeriggio.

Non si prevedono particolari allerte meteo.

Ci aspetta pertanto un giovedì prevalentemente soleggiato e dal clima gradevole, con venti occidentali e temperature che raggiungeranno massime di 29°C. Non sono previste precipitazioni significative e i mari resteranno poco mossi.

Curiosità: lo sapevi che in Sardegna esiste uno dei fenomeni naturali più affascinanti legati al vento? Il maestrale, quando soffia forte e a lungo, può trasportare sabbia del Sahara fino all’isola, contribuendo a rendere l’aria più ricca di particelle e a creare tramonti dai colori particolarmente intensi.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba