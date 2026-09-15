Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 16 settembre.

Tutta l’isola sarà interessata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato. I cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con qualche maggiore addensamento nelle ore centrali sulle zone interne. I venti saranno deboli dai quadranti nord-occidentali e il mare poco mosso.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 21°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordovest, in attenuazione e successivamente in rotazione a Sud.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari farà bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 18°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordovest, in attenuazione.

Il mare sarà poco mosso.

A Oristano farà bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 18°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordovest, in attenuazione.

Il mare sarà poco mosso.

A Nuoro farà bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 17°C.

I venti saranno deboli e provenienti dai quadranti nord-occidentali.

Non si prevedono allerte meteo.

Sarà pertanto un mercoledì di sole e clima gradevole, con venti deboli e temperature che raggiungeranno massime di 29°C. Il tempo resterà stabile su tutta la Sardegna, con mari poco mossi e qualche possibile addensamento nuvoloso nelle aree interne durante le ore centrali della giornata.

Curiosità: ln Sardegna, settembre può regalare giornate quasi estive anche dopo la fine ufficiale dell’estate. Il fenomeno è legato alla posizione dell’isola nel Mediterraneo, dove il mare conserva a lungo il calore accumulato durante i mesi estivi e contribuisce a mantenere temperature miti anche all’inizio dell’autunno.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba