Paura nel primo pomeriggio di oggi per due pensionati che hanno perso l’orientamento lungo il sentiero Italia 800 nel complesso montuoso dei Sette Fratelli.

La Sala Operativa ha avviato il protocollo di ricerca e soccorso, mobilitando la squadra operativa di terra, il personale specializzato SAF (Speleo Alpino Fluviale) e il Reparto Volo di Alghero.

Giunto sul luogo delle operazioni, l’equipaggio dell’elicottero del Nucleo Vigili del Fuoco di Alghero ha individuato i due dispersi. Effettuato il recupero a bordo, il personale li ha trasportati presso una piazzola idonea, dove sono stati affidati ai sanitari del 118 per gli accertamenti medici di rito.

Alle operazioni di ricerca sul campo hanno preso parte i tecnici del Soccorso Alpino.