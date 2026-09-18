È scontro aperto alla Camera fra il deputato dem Roberto Morassut e Futuro Nazione di Roberto Vannacci.

Moressut ha infatti presentato oggi un’un’interpellanza urgente chiedendo al Governo se esistano gli estremi per sciogliere il partito dell’ex generale per “apologia del fascismo”.

Secondo Morassut, ci sarebbero elementi che andrebbero attentamente valutati riguardo le dichiarazioni di Vannacci e le operazioni correlate al partito.

Morassut si appella alla legge Scelba, che considera un ricostituire il partito fascista anche la propaganda razzista, la denigrazione della Resistenza e dei suoi valori ed ogni intento considerato antidemocratico.

Pronta la risposta della sottosegretaria Wanda Ferro: “Certe manifestazioni di pensiero radicali secondo una consolidata giurisprudenza rientrano nella libertà di pensiero garantite dall’articolo 21 della Costituzione”.

Ferro ha inoltre sottolineato come sia attualmente in corso un procedimento aperto grazie ad un esposto presentato dall’avvocato catanese Antonio Fiumefreddo, di cui si sta occupando la Procura di Roma.