Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 1 4 Marzo L'indebolimento dell'alta pressione determinerà l'ingresso di aria più umida responsabile di un graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio e deboli piogge in serata. I venti saranno debol i e il mar e da poco mosso a molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con nubi in intensificazione in serata associate a deboli piogge. Sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 6 ° C e la minima di 1 0 °C. I venti sarann o moderat i al mattino e provenienti da Sud-Sud est, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud. Il mare sarà poco mosso. A Sassar i la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio e deboli piogge in serata . Sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 6 °C e la minima di 7 °C. I venti sarann o tesi e provenienti da Sud-Sudovest per l'intera giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con addensamenti dal tardo pomeriggio con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco in serata . Sono previsti 4 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 17 ° C e la minima di 8 ° C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Sud , tesi al pomeriggio e provenienti da Sud-Su dovest. Il mare sarà poco moss o . A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con nubi in progressivo aumento e deboli piogge in serata . Si prevede 1 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 6 ° C e la minima di 5 °C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da O vest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Sudovest. Sarà dunque un sabato nuvoloso con piogge dal pomeriggio e venti da moderati a tesi, con temperature in calo che raggiungeranno massime di 1 7 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n fine e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba