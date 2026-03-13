Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 14 Marzo L'indebolimento dell'alta pressione determinerà l'ingresso di aria più umida responsabile di un graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio e deboli piogge in serata. I venti saranno deboli e il mare da poco mosso a molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con nubi in intensificazione in serata associate a deboli piogge. Sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 10°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sud-Sudest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio e deboli piogge in serata. Sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 7°C. I venti saranno tesi e provenienti da Sud-Sudovest per l'intera giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con addensamenti dal tardo pomeriggio con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco in serata. Sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 8°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sud, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con nubi in progressivo aumento e deboli piogge in serata. Si prevede 1mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 16° C e la minima di 5°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Sudovest. Sarà dunque un sabato nuvoloso con piogge dal pomeriggio e venti da moderati a tesi, con temperature in calo che raggiungeranno massime di 17°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buon fine e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba