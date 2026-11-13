Trasporto pubblico nell’hinterland cagliaritano: tra guasti alla metro e corse ARST che saltano spesso ogni lunedì alle 7:32, pendolari abbandonati a se stessi. “Situazione insostenibile” quella vissuta quotidianamente dai lavoratori, studenti e cittadini che utilizzano il trasporto pubblico locale tra il Parteolla, l’area metropolitana di Cagliari e i comuni limitrofi. L’ennesimo guasto registrato proprio nella giornata di oggi sulla linea della metropolitana leggera “è solo l’ultimo episodio di una lunga serie di blocchi e disservizi che paralizzano regolarmente il servizio, negando di fatto il diritto alla mobilità”.

Nonostante i continui lavori di manutenzione e ammodernamento che si susseguono lungo la linea, “la metro dimostra una fragilità inaccettabile: basta una giornata di pioggia o un imprevisto tecnico perché la circolazione vada in tilt, lasciando decine di passeggeri a piedi e senza alternative tempestive. È mai possibile che un’infrastruttura strategica si fermi con questa frequenza e che i cittadini debbano vivere costantemente in balia degli eventi atmosferici e dei guasti?”

Le proteste dei viaggiatori si moltiplicano: “A questo si aggiunge l’inaffidabilità cronica del servizio su gomma. Emblematico è quanto accade puntualmente quasi ogni lunedì, quando l’autobus ARST delle 7:32 salta la corsa senza alcun preavviso, lasciando a terra chi inizia la settimana lavorativa o scolastica proprio nella fascia oraria più delicata della giornata” siega Francesca Congiu di Monserrato.

“A pagare il prezzo più alto sono i pendolari costretti ogni giorno a una vera e propria staffetta a ostacoli. Chi parte al mattino da centri come Sant’Andrea Frius e Dolianova affronta dapprima il viaggio in autobus fino al capolinea di Monserrato (San Gottardo), quindi il trasbordo sulla metro verso Settimo San Pietro e infine l’attesa di un ulteriore autobus diretto a Sinnai. Un itinerario condiviso anche da numerosi residenti di Monserrato diretti verso l’hinterland, che si trasforma puntualmente in un’odissea.

​A causa della totale mancanza di dialogo e coordinamento tra le corse su gomma e su ferro, basta una corsa soppressa all’ultimo minuto o uno stop improvviso della metro come quello odierno perché l’intero sistema crolli: le coincidenze saltano, l’utenza è costretta ad attese interminabili alle fermate — spesso esposte alle intemperie e prive di adeguati ripari — e diventa impossibile garantire la puntualità sul posto di lavoro, a scuola o per visite mediche.

​È vergognoso e inaccettabile che chi utilizza i mezzi pubblici debba restare ostaggio dell’improvvisazione, di corse a partire dalla soppressione sistematica del bus ARST delle 7:32 del lunedì, con comunicazioni tempestive all’utenza in caso di emergenze reali.

​La piena affidabilità e sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria, con verifiche reali sull’efficacia degli interventi di manutenzione già eseguiti e sulla tenuta della linea in caso di maltempo.

​Un piano immediato di bus sostitutivi, rapido ed efficiente, in caso di guasti o interruzioni improvvise della metro; e di un’infrastruttura che si blocca alla prima pioggia. Il trasporto pubblico locale è un servizio essenziale e non può continuare a penalizzare proprio chi lo sceglie ogni giorno per necessità o per senso civico.

​Si chiede pertanto un intervento immediato e risolutivo da parte dell’azienda di trasporto e delle istituzioni competenti affinché vengano garantiti.

La reale sincronizzazione degli orari tra gli autobus extraurbani, le linee urbane e la metropolitana leggera, tutelando le coincidenze e migliorando le condizioni di riparo e sicurezza alle fermate di interscambio.

​I cittadini non chiedono privilegi, ma un servizio affidabile, programmazione e rispetto”.