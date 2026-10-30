Momenti difficili, la paura, ma allo stesso tempo la gratitudine di essere salvo. Sono tante le emozioni provate in queste ore dall’Assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu, coinvolto in un brutto incidente nella giornata di ieri lungo la Olbia Arzachena. L’auto sulla quale stava rientrando da La Maddalena insieme al suo autista si è infatti scontrata frontalmente con un’altra vettura. Un incidente che, per la dinamica, avrebbe potuto avere esiti davvero drammatici. Fortunatamente, nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi. Un traino toracico per l’Assessore, che affida ai social i suoi pensieri.

“È stata una notte complicata. Divisa tra il dolore per i traumi fisici e la preoccupazione per chi ha condiviso con me questa disavventura”, racconta Piu.

“Siamo stati fortunati, per certi versi. Perché questi incidenti possono avere esiti ben peggiori.

Sono stato subissato di pensieri e messaggi, e questo mi rende felice e grato. È stato un momento difficile ma in tantissimi lo hanno reso meno doloroso”.

“Ma oggi”, conclude, “a mente fredda, un pensiero va a tutte le vittime della stada. A tutti quelli che non sono stati fortunati”.