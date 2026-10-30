Guspini piange la prematura scomparsa di un ragazzo apprezzato da tutta la comunità anche per il suo impegno politico. Se ne è andato in queste ore Stefano Sedda, giovane naturalista conosciuto da tutti.

“Oggi ci ha lasciati un ragazzo straordinario, generoso, educato e gentile, di quella gentilezza rara che rende una persona speciale per tutti” le parole dedicate al giovane dal Centrosinistra per Guspini.

“Stefano Sedda nel 2015 scelse di mettersi in gioco con noi, candidandosi con entusiasmo e passione per la sua comunità. Non lo dimenticheremo.

Ci stringiamo con affetto alla moglie, ai genitori e alla sorella.

Che la terra ti sia lieve.”

Commosso il messaggio di cordoglio e vicinanza che l’amministrazione del Comune di Arbus ha voluto rivolte alla moglie di Stefano, Monica Serra.

“L’Amministrazione comunale di Arbus e i colleghi si stringono con affetto a Monica Serra, nostra collaboratrice, per la prematura scomparsa del marito Stefano Sedda. Davanti a una perdita così improvvisa e ingiusta le parole sono poche e povere. Resta il silenzio, e il desiderio di non lasciare sola chi oggi porta il peso più grande.

A Monica, alla sua famiglia e a quella del marito giunga la nostra vicinanza più sincera. Possano sentire, in questi giorni e in quelli che verranno, la presenza discreta e costante di una comunità che li accompagna.”