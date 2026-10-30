Paura questa sera ad Assemini. Un brutto incidente ha coinvolto 4 auto all’incrocio sulla statale 130.

Quattro le persone ferite nell’impatto, ma sembrerebbe non in modo grave. La dinamica dell’incidente è tuttora al vaglio delle forze dell’ordine, giunte sul posto per i rilievi. Il tamponamento potrebbe essere stato causato da un semaforo rosso non rispettato da uno dei veicoli.

Sul posto ci sono anche 4 ambulanze per soccorrere i feriti, gravemente danneggiate le vetture coinvolte.

FOTO: frame dal video di Marcello Polastri