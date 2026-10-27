Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 28 ottobre.

Tutta l’isola sarà interessata da un campo di alta pressione che determinerà tempo stabile con prevalenza di cieli poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi. I venti saranno deboli dai quadranti settentrionali in rotazione a meridionali e il mare da calmo a poco mosso.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo con cieli poco nuvolosi per gran parte della giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 14°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord-Nordovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Sud.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari farà bel tempo con cieli poco nuvolosi per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 12°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est, deboli al pomeriggio e provenienti da Est-Sudest.

Non si prevede allerta meteo.

A Oristano il cielo sarà a tratti nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 12°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordest, deboli al pomeriggio e provenienti da Sud.

Il mare sarà poco mosso.

A Nuoro il cielo sarà parzialmente nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 10°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord-Nordest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nordest.

Non si prevede allerta meteo.

Sarà pertanto un mercoledì stabile e mite, con venti deboli e temperature che raggiungeranno massime di 23°C. Nessuna allerta meteo prevista per la Sardegna.

Curiosità: In autunno in Sardegna i cervi sardi entrano in amore: tra settembre e ottobre nei boschi del Gennargentu si sente il loro bramito, un verso profondo che risuona all’alba e al tramonto.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba