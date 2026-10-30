Oltre un milione di manifestanti in 60 piazze in tutta Italia. Queste le stime del sindacato Usb per questo venerdì di sciopero generale in cui si è manifestato contro il carovita e la politica del governo sul riarmo.

Non sono mancati momenti difficili di tensione e scontri con le forze dell’ordine, ma pochi casi rispetto alla folla pacifica che ha animato le piazze. A Bologna e Milano sono state bloccate due tangenziali ma non si sono creati scontri.

Momenti di particolare tensione anche Roma. Otto manifestanti sono stati fermati per aver tentato di rompere gli sbarramenti delle forze dell’ordine e raggiungere il Parlamento e altre sedi istituzionali.

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