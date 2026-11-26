Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 27 novembre.

Tutta l’isola sarà interessata da un miglioramento con tempo in prevalenza stabile e soleggiato al Sud, mentre al Nord permarranno annuvolamenti con possibili piovaschi. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti occidentali e il mare da poco mosso a mosso.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 9°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord-Ovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nord-Ovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari farà tempo nuvoloso con possibili piovaschi nel corso della giornata. Sono previste deboli piogge.

La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 9°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest-Sudovest.

Si prevede allerta meteo per pioggia.

A Oristano farà bel tempo con nubi sparse e schiarite per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 9°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est, deboli al pomeriggio e provenienti da Nord-Est.

Il mare sarà poco mosso.

A Nuoro farà bel tempo con poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 7°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest.

Si prevede allerta meteo per vento.

Sarà pertanto un venerdì di sole al Sud e in miglioramento altrove, con venti deboli o moderati e temperature che raggiungeranno massime di 18°C. Allerta meteo per pioggia e vento nelle aree del Nord della Sardegna.

Curiosità: In autunno il mare sardo resta più caldo dell’aria: a ottobre l’acqua a Cagliari è ancora intorno ai 22°C, mentre di notte si scende a 15°C. E con il Maestrale, la costa Ovest può essere agitata mentre a Sud resta sole e mare calmo: stessa isola, due stagioni in un giorno.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba