Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 25 novembre.

Tutta l’isola sarà interessata da un flusso instabile che determinerà tempo in peggioramento, con nubi in aumento e piogge e temporali soprattutto dal pomeriggio. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti sud-orientali e il mare da poco mosso a mosso.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà tempo in peggioramento con nubi in aumento e piogge e temporali dal pomeriggio. Sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 12°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sud-Est, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Est.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari farà tempo in peggioramento con nubi in aumento e piogge dal pomeriggio. Sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 11°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sud-Est, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Est.

Si prevede allerta meteo per piogge e temporali.

A Oristano farà tempo in peggioramento con nubi in aumento e piogge e temporali dal pomeriggio. Sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 13°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sud-Est, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Est.

Il mare sarà poco mosso.

A Nuoro farà tempo in peggioramento con nubi in aumento e piogge sparse. Sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 8°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sud-Est, deboli al pomeriggio e provenienti da Sud-Est.

Si prevede allerta meteo per piogge.

Sarà pertanto un mercoledì instabile, con venti deboli o moderati e temperature che raggiungeranno massime di 20°C. Allerta meteo per piogge e temporali in gran parte della Sardegna.

Curiosità: Il 30 novembre, in Sardegna, si celebra Sant’Andria: gruppi con il viso annerito dalla fuliggine giravano di casa in casa cantando e chiedendo castagne, pane e vino nuovo. Intorno ai fuochi si condivideva il raccolto, per chiudere la stagione agricola e salutare l’arrivo dell’inverno.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba