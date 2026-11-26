A Serramanna il divulgatore scientifico Tozzi per parlare di cambiamenti climatici e del loro impatto sulla vita delle persone, sulle imprese e sulle economie dei territori. Un tema di straordinaria attualità, che riguarda da vicino anche la comunità del Medio Campidano, l’agricoltura, la disponibilità delle risorse idriche, la sicurezza del territorio e la capacità del sistema produttivo di adattarsi alle trasformazioni in corso.

Sabato 28 novembre, ore 19 presso la Sala Vico Mossa, sarà ospite uno dei più autorevoli divulgatori scientifici italiani, Mario Tozzi, geologo, ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), saggista e noto volto della televisione italiana.

Sarà il primo appuntamento di FARE! – Festival della cultura d’impresa, promosso dall’Amministrazione comunale, che si articolerà in tre serate dedicate a un grande tema: Idee, persone e imprese per un territorio prospero e sostenibile.

Serramanna è una comunità che fa impresa con 675 realtà imprenditoriali censite, distribuite in 189 differenti tipologie di attività economica, esprime un patrimonio di competenze, esperienze e capacità produttive “che va ben oltre quanto siamo abituati a percepire” spiega il sindaco Gabriele Littera.

“Con FARE! vogliamo valorizzare questo patrimonio, promuovere la cultura d’impresa e alimentare il confronto sulle prospettive di sviluppo del nostro territorio.

Il festival si inserisce in un più ampio percorso di crescita dell’offerta culturale di Serramanna, affiancandosi a manifestazioni ormai consolidate come Stràngius e Serramanna Film Festival.

Letteratura, cinema, scienza e cultura d’impresa: linguaggi e ambiti differenti, accomunati dalla volontà di offrire alla nostra comunità occasioni di conoscenza, confronto e crescita, aprendola sempre più all’esterno”.

L’ambizione è quella che Serramanna sia sempre più un luogo nel quale scegliere di vivere, ma anche di lavorare, investire, fare impresa e coltivare le proprie passioni, “perché anche attraverso la cultura si costruisce il futuro economico e sociale di una comunità”.