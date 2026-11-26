Pula, Benemerenze Civiche a chi si è prodigato per salvare la vita al prossimo e ha trovato importanti reperti archeologici: tra loro anche Gianni Fanais “per il coraggio, l’abnegazione e l’estremo sacrificio compiuti il 25 giugno 2021 a Foxi nel tentativo di trarre in salvo il concittadino Roberto Mudu”.

Lunedì sera il Consiglio Comunale di Pula si è riunito in seduta straordinaria per conferire, all’unanimità, le Benemerenze Civiche: un riconoscimento che celebra l’altruismo, il senso del dovere, il soccorso al prossimo e la tutela del nostro straordinario patrimonio storico e archeologico sommerso.

Un momento di profonda emozione e orgoglio per tutta la comunità pulese, nel segno dei valori che “ci uniscono e che vogliamo custodire e tramandare alle nuove generazioni” spiega il sindaco Walter Cabasino.

Gli eroi: Carlo Cerboni per la prontezza e la determinazione dimostrate il 16 luglio 2025 sulla spiaggia Abamar di Santa Margherita di Pula, praticando le manovre di rianimazione cardiopolmonare in attesa del 118 su un bagnante colpito da arresto cardiaco.

Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cagliari (nella persona del Comandante Luogotenente Mauro Lai) per l’attività di verifica, tutela e salvaguardia di reperti archeologici nelle acque antistanti Nora.

Palombari della Marina Militare – Nucleo S.D.A.I. Cagliari di COMSUBIN (Capitano di Corvetta Gabriele Paparo e Capi di 1ª classe Marco Sarais e Alessandro Satta) per l’individuazione, durante un’operazione di bonifica vicino all’area archeologica di Nora e all’isolotto del Coltellazzo, di una testa fittile di epoca romana.

Nucleo Carabinieri Subacquei di Cagliari (nella persona del Maresciallo Maggiore Fabio Previti) per il ritrovamento di importanti manufatti nelle vicinanze dell’area archeologica di Nora e per il costante presidio a tutela del mare e della collettività.

Francesco Borgese per il senso civico dimostrato nel segnalare e consegnare alle autorità una stadera romana rinvenuta sott’acqua lungo la costa di Pula, oggi esposta nella Sala del Mare del Civico Museo “Giovanni Patroni”.

Ettore Uncini per aver individuato, segnalato e contribuito a tutelare, nelle acque antistanti la Torre di San Macario, reperti e porzioni di lastra legati ai “Plutei di San Macario”, destinati al Museo Civico Archeologico “Giovanni Patroni”.

L’Amministrazione comunale rinnova il proprio ringraziamento a tutti i premiati, ai familiari, alle Forze dell’Ordine e della Marina Militare, alle associazioni del territorio, alla scuola e a quanti ogni giorno si prendono cura delle persone e della memoria di Pula.