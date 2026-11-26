Capoterra, disinfestazione urgente per rischio legato alle arbovirosi: il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL di Cagliari ha disposto un intervento straordinario e immediato di disinfestazione nella zona centrale della città.

L’intervento si svolgerà domani, venerdì 27 novembre, dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

L’area interessata comprende le vie indicate nella planimetria allegata: via Matteotti, via Marconi, via Gramsci, via del Popolo, via Martini, via Indipendenza, via Cavour, via F.lli Bandiera, via Lamarmora, via Mazzini e via Diaz.

“Si tratta di un intervento disposto dall’ASL nell’ambito delle procedure previste per la gestione e il contenimento del rischio legato alle arbovirosi” spiega il sindaco Beniamino Garau.

“Invitiamo tutti i residenti e i cittadini interessati a rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nell’ordinanza comunale, collaborando con gli operatori e attenendosi alle indicazioni previste durante le operazioni.

Le attività scolastiche si svolgeranno regolarmente. Eventuali uscite anticipate, comunque entro le ore 14:00, saranno valutate e comunicate direttamente dai dirigenti scolastici.

Ci rendiamo conto del brevissimo preavviso e ci scusiamo per i disagi che questa comunicazione può comportare. I tempi sono dettati dall’urgenza della prescrizione sanitaria ricevuta e l’Amministrazione ha il dovere di attivarsi immediatamente per darne esecuzione.

Desideriamo soprattutto rassicurare la cittadinanza: non c’è motivo di creare allarmismi. Si tratta di una procedura sanitaria prevista, che richiede la collaborazione di tutti e il rispetto delle indicazioni impartite.

La tutela della salute pubblica viene prima di tutto”.