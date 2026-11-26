Nella mattinata di ieri, 25 novembre, i componenti di una pattuglia della Polizia Locale di Cagliari ha notato in via Sonnino un’autovettura in sosta occupata da tre persone. Gli agenti hanno deciso di procedere ad un controllo e il conducente, vistosi affiancato dai motociclisti, è ripartito repentinamente. È scattato un folle inseguimento lungo le vie cittadine a forte velocità, durante il quale il fuggitivo ha tentato di speronare uno degli agenti per sottrarsi al controllo. Durante la fuga ha rischiato più volte l’investimento di pedoni, attraversato intersezioni con semaforo rosso e proceduto contromano nelle corsie riservate ai bus. La fuga in auto si è interrotta in via Grazia Deledda dove, a causa del traffico intenso, gli occupanti del veicolo sono fuggiti a piedi in direzioni diverse. L’inseguimento si è concentrato sul conducente che è stato raggiunto e fermato definitivamente in Via dei Centomila. A seguito degli accertamenti effettuati nella immediatezza risultava che il veicolo condotto da R.R., 30 anni, residente a Cagliari, fosse stato rubato a un residente. La polizia locale di Cagliari, dunque, ha arrestato in flagranza il fuggitivo anche in conseguenza del fatto che fosse già gravato da precedenti specifici già destinatario di misura cautelare e lo metteva a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo. All’esito del giudizio direttissimo è stato convalidato l’arresto e sono stati disposti gli arresti domiciliari.