“Lo faceva tutte le volte che mi accompagnava e io provavo disagio”. Con queste parole un ragazzino di 13 anni del napoletano ha confermato agli inquirenti ciò che aveva subito dal suo allenatore di calcio. L’uomo, 48 anni, è stato infatti arrestato nelle scorse ore per violenza sessuale aggravato. Tutto è partito lo scorso agosto grazie alla denuncia dei genitori del 13enne, che avrebbe subito per lungo tempo violenze e molestie ogni volta che veniva riaccompagnato a casa.

“Pensavo scherzasse, non volevo dirlo a nessuno per non metterlo nei guai. Solo dopo, parlando con i miei genitori, ho capito che era una cosa sbagliata”, ha raccontato il ragazzino che secondo gli inquirenti è “attendibile e genuino”.

Le indagini attualmente in corso mirano a capire se altri ragazzini possano aver subito le stesse violenze. Il 48enne si trova in carcere su disposizione della Procura.