Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 9 Gennaio La circolazione depressionaria determinerà in tutta l'isola molte nubi e piogge dal pomeriggio che si intensificheranno in serata. I venti saranno moderati e il mare agitato. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi in graduale aumento fino a cielo coperto e deboli piogge in serata. Si prevedono 0.9mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 13°C. I venti saranno forti e provenienti da Ovest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. E' prevista allerta meteo per il vento. A Sassari la giornata sarà caratterizzata da nubi i progressivo aumento con deboli piogge nel pomeriggio che si intensificheranno in serata con rovesci anche a carattere temporalesco. Sono previsti 10mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 9°C. I venti saranno forti per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest-Sudovest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà caratterizzata da nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 13°C. I venti saranno forti e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Il mare sarà molto mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge. Sono previsti 9mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 11° C e la minima di 8°C. I venti saranno molto forti per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest-Sudovest, al pomeriggio da Ovest. Si prevede allerta meteo per il vento. Sarà dunque un venerdì nuvoloso e piovoso con temperature in aumento che arriveranno a massime di 17°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba