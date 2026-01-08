Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 9 Gennaio L a circolazione depressionaria determinerà in tutta l'isola molte nubi e piogge dal pomeriggio che si intensificheranno in serata. I venti saranno moderati e il mare agitato . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi in graduale aumento fino a cielo coperto e deboli piogge in serata. Si prevedono 0.9mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 7 ° C e la minima di 13 °C. I venti sarann o forti e provenienti da O vest per tutta la giornata . Il mare sarà moss o . E' prevista allerta meteo per il vento . A Sassar i la giornata sarà caratterizzata da nubi i progressivo aumento con deboli piogge nel pomeriggio che si intensificheranno in serata con rovesci anche a carattere temporalesco. Sono previsti 10mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 4 °C e la minima di 9 °C. I venti sarann o forti per tutta la giornata e provenienti al mattino d a O vest- Sudovest, al pomeriggio da Ovest- Nordovest . Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà caratterizzata da nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio . Sono previsti 4mm di piogg ia . La temperatura massima sarà di 1 6 ° C e la minima di 13 ° C. I venti sarann o fort i e provenienti al mattino da Nordov est, al pomeriggio da Ovest-Nordovest . Il mare sarà molto mosso . Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge. Sono previsti 9mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 11 ° C e la minima di 8 °C. I venti sarann o molto forti per tut t a la giornata e provenienti al mattino da Ovest-Sudovest, al pomeriggio da Ovest. Si prevede allerta meteo per il vento. Sarà dunque un vener d ì nuvoloso e piovoso con temperatur e in aumento che arrive ranno a massime di 1 7 ° C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba