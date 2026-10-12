Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 13 ottobre.

Tutta l’isola sarà interessata da un campo di alte pressioni che garantirà condizioni generalmente stabili e tempo prevalentemente soleggiato. Sui settori meridionali e orientali si alterneranno nubi sparse e schiarite, mentre sulle zone occidentali e interne prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali, in rotazione a orientali, e i mari da poco mossi a mossi.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari il tempo sarà generalmente stabile, con nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 26°C e la minima di 16°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nord-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Est.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari prevarranno cieli poco nuvolosi per l’intera giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 12°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Sudest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordest.

Non sono previste allerte meteo.

A Oristano farà bel tempo, con sole splendente per gran parte della giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 26°C e la minima di 15°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nord.

Il mare sarà poco mosso.

A Nuoro i cieli saranno prevalentemente poco nuvolosi, con possibili annuvolamenti nel corso del pomeriggio. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 14°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord, mentre al pomeriggio saranno assenti.

Non sono previste allerte meteo.

È dunque alle porte un martedì all’insegna della stabilità atmosferica, con prevalenza di sole e temperature massime comprese tra 23°C e 26°C nelle principali città dell’isola. Il clima sarà più fresco nelle zone interne, soprattutto durante le ore notturne e al primo mattino. I venti saranno generalmente deboli o moderati e i mari poco mossi, con condizioni localmente più mosse nei tratti esposti.

Curiosità d’autunno in Sardegna 🍂 Lo sapevi che in Sardegna l’autunno è il periodo ideale per raccogliere lo zafferano? In alcune zone dell’isola, come San Gavino Monreale, la fioritura avviene tra ottobre e novembre. I delicati fiori viola vengono raccolti a mano nelle prime ore del mattino, quando sono ancora chiusi o appena sbocciati. Da ogni fiore si ricavano soltanto tre stimmi rossi, che, una volta essiccati, diventano la preziosa spezia utilizzata per insaporire tanti piatti della tradizione sarda. Una curiosità che racconta il legame profondo tra la stagione autunnale, la terra e le antiche tradizioni gastronomiche dell’isola.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba