La presidente della Regione Alessandra Todde esprime solidarietà al sindaco di Calasetta Antonello Puggioni, destinatario di scritte offensive e lettere anonime contenenti minacce rivolte anche ai suoi familiari.

“Sono vicina al sindaco di Calasetta Antonello Puggioni e alla sua famiglia. Le minacce rivolte anche alla moglie e alle figlie fanno capire quanto queste intimidazioni entrino nella vita delle persone, dentro le loro case”, dichiara la presidente.

L’episodio segue di pochi giorni la denuncia delle minacce di morte ricevute dalla sindaca di Arborea, Manuela Pintus.

“Siamo di nuovo davanti a chi cerca di condizionare con la paura il lavoro di un amministratore. Chi sceglie di mettersi al servizio del proprio paese deve poterlo fare senza temere per sé e per i propri cari. La Regione è al loro fianco. Su questo serve una posizione ferma e condivisa da tutte le forze politiche, perché la libertà di amministrare riguarda ciascuno di noi”, conclude la presidente Todde.