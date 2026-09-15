Stop ai compiti assegnati all’ultimo minuto: il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara annuncia una nuova circolare, più stringente, per vietare ai docenti di caricare sul registro elettronico alle 20 lezioni da svolgere per la mattina successiva. “Non si possono assegnare i compiti alle 20 di sera per la mattina dopo, i compiti devono essere assegnati e scritti sul diario cartaceo”, ha detto il ministro, ricordando che “le circolari vanno rispettate”.

Valditara ha inoltre invitato gli insegnanti a evitare di concentrare verifiche e interrogazioni nella stessa giornata, perché in questo modo “la preparazione non sarà affrontata con la serietà e la tranquillità necessarie”.

L’intervento arriva dopo la lettera aperta al ministro del pedagogista Maurizio Parodi, ex dirigente scolastico e fondatore del movimento “Basta compiti!”, che aveva chiesto regole più precise contro l’assegnazione tardiva dei compiti.