Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 10 settembre.

Tutta l’isola sarà interessata da una circolazione depressionaria in graduale allontanamento, con condizioni di variabilità e deboli precipitazioni soprattutto nelle zone occidentali e interne. Nel corso della giornata il tempo tenderà a migliorare, con ampie schiarite in serata. I venti saranno deboli dai quadranti nord-occidentali e i mari da mossi a molto mossi.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari i cieli saranno in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 24°C.

I venti saranno tesi al mattino e provenienti da Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, con possibilità di deboli piogge soprattutto nel corso del pomeriggio. In serata sono previste schiarite.

La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 20°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordovest.

Il mare sarà molto mosso.

A Oristano sono previste nubi in progressivo aumento, con possibilità di deboli piogge nel pomeriggio e successive schiarite in serata.

La temperatura massima sarà di 31°C e la minima di 20°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nord-Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordovest.

Il mare sarà molto mosso.

A Nuoro il cielo sarà molto nuvoloso, con possibilità di deboli piogge nel pomeriggio e miglioramento in serata.

La temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 19°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordovest.

Si prevede qualche fenomeno di instabilità nel corso della giornata.

Ci aspetta pertanto un giovedì caratterizzato da un generale cambiamento delle condizioni meteo, con nuvole e possibili deboli piogge soprattutto sul settore occidentale e nelle zone interne. In serata è atteso un graduale miglioramento, con ampie schiarite e temperature in sensibile diminuzione rispetto ai giorni precedenti.

Curiosità del giorno: sapevate che la pioggia ha un odore particolare? 🌧️ Quel profumo che sentiamo quando iniziano le prime gocce dopo un periodo di siccità si chiama “petrichor” ed è dovuto soprattutto agli oli prodotti dalle piante e alla geosmina, una sostanza rilasciata dal terreno. 🌿👃

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba