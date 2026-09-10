Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 11 settembre.

Tutta l’isola sarà interessata da condizioni di tempo variabile, con nuvolosità più presente sui settori settentrionali e occidentali. Non mancheranno comunque schiarite, soprattutto sulle zone meridionali. I venti saranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali e i mari da mossi a molto mossi.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo con qualche nube sparsa e ampie schiarite nel corso della giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 30°C e la minima di 21°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con possibilità di qualche debole pioggia nel corso della giornata. Non mancheranno le schiarite.

La temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 19°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordovest.

Il mare sarà mosso.

A Oristano farà bel tempo con cieli parzialmente nuvolosi e ampie schiarite. Non sono previste piogge significative.

La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 20°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordovest.

Il mare sarà mosso.

A Nuoro il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con qualche annuvolamento più consistente nel corso della giornata. Non sono previste precipitazioni significative.

La temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 18°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordovest.

Si prevedono condizioni di variabilità nelle zone interne.

Ci aspetta dunque un venerdì caratterizzato da condizioni meteo variabili, con temperature in lieve calo e massime che raggiungeranno i 30°C. I venti nord-occidentali manterranno l’aria più fresca, soprattutto nelle zone esposte e lungo le coste settentrionali e occidentali.

Curiosità del giorno: sapevate che il vento può far percepire una temperatura molto più bassa di quella indicata dal termometro? 🌬️ È il cosiddetto “wind chill”: muovendo continuamente lo strato d’aria vicino alla pelle, il vento accelera la dispersione del calore e ci fa sentire più freddo, anche se la temperatura reale non cambia.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba