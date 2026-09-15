Avevano oltrepassato i divieti per avvicinarsi ai fenicotteri, finendo immerse nel fango fino alla vita. Per le due turiste, intervenute ieri nelle saline del Molentargius a Quartu Sant’Elena, sono ora in arrivo le sanzioni della Forestale.

Le due donne, secondo i primi accertamenti romane, hanno continuato ad avanzare nell’area interdetta nonostante avessero già iniziato a sprofondare. Impossibilitate a muoversi, hanno fatto scattare l’allarme: per raggiungerle i vigili del fuoco hanno utilizzato delle scale rovesciate, con il supporto della Polizia locale e del 118. Una volta tratte in salvo, le turiste sono rientrate autonomamente nell’albergo.