Il centrodestra in consiglio comunale a Cagliari ha votato contro l’aumento del 33% degli oneri di urbanizzazione approvato dalla maggioranza di centrosinistra.

“Un aumento di questa entità avrebbe dovuto essere accompagnato da una ricognizione puntuale delle opere ancora mancanti e da un programma chiaro degli interventi da realizzare con le maggiori entrate”, dicono i consiglieri.

Secondo il centrodestra, in diverse zone della città persistono carenze nelle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dalla viabilità ai marciapiedi, dall’illuminazione ai sottoservizi. “Prima di aumentare in modo significativo gli oneri sarebbe stato necessario definire con maggiore precisione obiettivi, priorità e ricadute concrete per i quartieri”, concludono.