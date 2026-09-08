Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 9 settembre.

Tutta l’isola sarà interessata da condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato. I cieli saranno sereni o poco nuvolosi, con qualche annuvolamento nelle ore notturne e del primo mattino. I venti saranno generalmente deboli, con locali rinforzi nel pomeriggio, e i mari poco mossi.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 31°C e la minima di 23°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 32°C e la minima di 22°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nordovest.

Si prevede allerta meteo per l’afa.

A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 31°C e la minima di 20°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Sudovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 34°C e la minima di 21°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sud-Est, deboli al pomeriggio e provenienti da Est-Nordest.

Si prevede allerta meteo per l’afa.

Ci aspetta pertanto un caldo e soleggiato mercoledì, con venti generalmente deboli e temperature che raggiungeranno massime di 34°C. L’afa continuerà a interessare soprattutto le aree interne della Sardegna.

Curiosità del giorno: sapevate che durante l’estate la movida sarda non si concentra soltanto nelle grandi località turistiche? Da nord a sud dell’isola, soprattutto nelle sere d’agosto, anche i piccoli centri si animano con sagre, feste patronali, concerti, dj set e spettacoli all’aperto, trasformando piazze e lungomare in veri e propri punti di ritrovo fino a tarda notte. Una tradizione che unisce turismo, musica e voglia di stare insieme sotto le stelle. 🌙🎶🏖️

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba