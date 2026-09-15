Aveva cominciato con l’Italia dei Valori, per poi trasferirsi in maniera convinta con il Partito Sardo D’Azione. Ma l’epopea di Nando Secchi in Consiglio Comunale è continuata con il centro destra. Oggi è passato dalla Lega a Fratelli D’Italia, compiendo l’ennesimo valzer e cambiando ancora una volta partito. L’annuncio è stato dato oggi in Consiglio Comunale, Secchi è uno dei più battaglieri dell’opposizione: proprio nei giorni scorsi aveva denunciato diversi casi cittadini in cui non ha lesinato le critiche al sindaco Massimo Zedda, di cui però un tempo era stato anche alleato. È stata questa una delle poche novità della seduta odierna in Consiglio Comunale: certamente i cambi di casacca non sono davvero vietati a Cagliari.