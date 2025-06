È una donna disperata Santa D’Ambrosio, madre di Alessio Tucci, responsabile della morte della 14enne Martina Carbonaro. La donna ha rilasciato un’intervista esclusiva a “Porta a Porta”, in cui racconta il dramma che lei e la sua famiglia stanno vivendo. “Non sono andata a trovare Alessio in carcere”, ammette la donna. “Al momento non me la sento di andare a trovarlo, perché io sono distrutta, non riesco neanche ad uscire di casa. Deve pagare perché mi ha tolto Martina, per me era come una figlia”. Nelle parole di Santa c’è tutta l’incredulità di fronte alla tragedia: “Mio figlio non ha fatto capire niente di quello che era successo. Non ho mai sospettato perché loro non litigavano mai. Non è vero che l’ha lasciato per lo schiaffo. Quando si sono lasciati, anche la mamma e il padre piangevano perché loro erano molto affezionati ad Alessio. Sapevano che ragazzo fosse.”

E prosegue:” Io ero convinta mio figlio superasse questa delusione, perché lo chiamavo ovunque andava e lui mi tranquillizzava, dicendomi di stare bene. Chiedo perdono ai genitori di Martina, perché anche io sto come voi, sono distrutta”. E conclude con un pensiero per Martina: “ La sempre nel mio cuore, non ci credo ancora che è morta”.