“È stata salvata grazie all’elicottero di Areudove viene praticata la trasfusione di sangue a bordo se necessaria”, le parole dell’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, riportate da Il Giorno. “Mesi fa abbiamo presentato il sistema di emergenza-urgenza che prevede di posizionare sui nostri elicotteri del Pronto soccorso gli strumenti e le sacche di sangue per consentire una trasfusione immediata. La trasfusione spesso salva le vite ed è giusto averle a bordo dei nostri mezzi che vanno a raccogliere le persone che hanno avuto un problema gravissimo”. L’insegnante è stata aggredita al collo, ha subito gravi danni ai vasi e stava perdendo parecchio sangue. “In elicottero, oltre a tamponarla, hanno potuto fare una trasfusione che ha contribuito a salvarle la vita. Poi in sala operatoria (l’intervento chirurgico è durato circa due ore) è stato fatto il resto. La signora è in prognosi riservata in rianimazione ma non in pericolo di vita”.

Mocchi è anche molto attiva suo social, infatti ha aperto un canale you tube per i suoi studenti dove offre lezioni e aggiorna su corsi e iniziative della scuola. Le forze dell’ordine precisano che si tratta di “un caso isolato”: del giovanissimo aggressore si occuperà la Procura dei Minori di Brescia, e non è imputabile per età.