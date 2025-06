Nuovo episodio di violenza al Brotzu di Cagliari, dove un’infermiera è stata aggredita mentre era in servizio, come denunciato dal nostro giornale. E il caso approda in consiglio comunale: Edoardo Tocco, vicesegretario regionale e capogruppo in consiglio comunale di Forza Italia, e Marcello Corrias, consigliere del Gruppo Misto, parlano di “sanità al collasso” e chiedono misure immediate per proteggere il personale ospedaliero. “È l’ennesimo allarme che dimostra come medici, infermieri e OSS siano sempre più esposti a rischi inaccettabili, soprattutto nei pronto soccorso”, sottolineano i due esponenti, evidenziando le difficoltà legate alla carenza di personale, ai turni estenuanti e alle lunghe attese che esasperano i pazienti.

Corrias presenterà una mozione urgente in aula, mentre Tocco chiede un intervento del sindaco Zedda in Regione. Entrambi sollecitano l’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi, a coinvolgere prefetto e questore per istituire un centro di sicurezza a tutela del personale sanitario.