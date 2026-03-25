Sono ore delicate per la Presidente Giorgia Meloni, che dopo le dimissioni da parte del sottosegretario Delmastro e la Capo gabinetto alla giustizia Bartolozzi ha auspicato pubblicamente che anche la ministra Daniela Santanchè seguisse la stessa linea istituzionale.

Al momento, Santanchè si è presentata oggi regolarmente a lavoro a Villa Ada e, nonostante il pressing dei giornalisti, ha preferito non rilasciare dichiarazioni.

“Seguirà le indicazioni della presidente del Consiglio”, le parole capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato Lucio Malan parlando in Aula. “Tutte e tre le questioni, Delmastro, Bartolozzi e Santanchè, sono estranee all’attività del governo, sono situazioni personali che non hanno nulla a che fare con la vita del governo”.

Quello che è certo è che le opposizioni hanno già presentato doppia mozione di sfiducia sia alla Camera (dove verrà discussa lunedì) che al Senato. Nessun ulteriore commento sulla questione per ora da parte della premier, mentre per il ministro per i Rapporti con il parlamento Ciriani la mozione “ non credo sarà necessaria”.

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