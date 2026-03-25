Sono ore delicate per la Presidente Giorgia Meloni, che dopo le dimissioni da parte del sottosegretario Delmastro e la Capo gabinetto alla giustizia Bartolozzi ha auspicato pubblicamente che anche la ministra Daniela Santanchè seguisse la stessa linea istituzionale. È così è stato, tanto che la Ministra al Turismo ha rassegnato pochi minuti fa le sue dimissioni alla premier Meloni.

“Seguirà le indicazioni della presidente del Consiglio”, le parole capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato Lucio Malan parlando in Aula. “Tutte e tre le questioni Delmastro, Bartolozzi e Santanchè, sono estranee all’attività del governo, sono situazioni personali che non hanno nulla a che fare con la vita del governo”.