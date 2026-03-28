Maracalagonis, malore improvviso per la sindaca dimissionaria: per Francesca Fadda ricovero precauzionale in attesa della nascita della sua bambina.

Impegnata a lavorare con alle linee guida del prossimo programma elettorale, Francesca Fadda è stata colta, in tarda mattinata, da un malessere improvviso.

Considerata anche la particolare fase della sua vita, essendo in attesa di dare alla luce la bambina, il suo quarto figlio, ha ritenuto necessario recarsi al Policlinico per effettuare gli opportuni controlli. Il periodo è infatti compatibile con quello previsto per la nascita, e ogni segnale merita la massima attenzione.

A seguito dei dolori e dei sintomi riscontrati, i medici hanno deciso di trattenerla per accertamenti più approfonditi, al fine di comprendere con precisione le cause del malessere e garantire la sicurezza della donna e della bambina.

“Desidero rassicurare tutti che, nonostante questo momento delicato, il mio impegno per la nostra comunità resta forte e sincero. Anche da qui continuo a pensare al futuro del nostro paese, con lo stesso senso di responsabilità e amore che hanno sempre guidato il mio operato.

In questo momento così particolare, in cui la dimensione personale e quella pubblica si intrecciano profondamente, sento ancora di più il valore della comunità, della vicinanza e della fiducia reciproca.

Vi ringrazio per l’affetto e il sostegno che so non mancherete di farmi sentire. Vi terrò aggiornati con trasparenza e responsabilità”.